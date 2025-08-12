Salkkarit-Ismo kauhistuu: "Mitä jos se toteuttaa suunnitelmansa?"

Salattujen elämien syyskausi käynnistyy naljailulla.
Salatut elämät palasi tällä viikolla ruutuun jälleen jännittävin juonenkääntein.
Ismo on viimein kohdannut punakenkäisen naisen, joka paljastui Iisaksi. Tiistaina nähtävässä jaksossa Ismo ärsyyntyy, kun Iisa ilmestyy majataloon.
– Taidat seurata mua, Ismo sanoo.
– Sinähän tässä tuppaat mun seuraan. Juoksit mun auton perässä kuin kulkukoira, Iisa naljailee takaisin.
Ismo harmistuu, kun Iisa uskoo asioivansa majatalossa jatkossakin.
– Mitä jos se toteuttaa uhkauksensa? Ja alkaa ravata täällä alvariinsa, Ismo kauhistuu.
Katso kohtaus ennakkoon ylhäällä olevalta videolta! Mitä muuta viikolla tapahtuu? Katso kurkistus:
0:44Kurkista Salkkareiden seuraavaan viikkoon