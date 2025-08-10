Minna Kuukka on katsonut aiemmin TTK-ohjelmaa kotisohvalla – nyt hänet nähdään tanssimassa: "Pelkään, että mitä jos en vaan opi"

Minna Kuukka nähdään TTK-parketilla tanssinopettaja Mikko Ahdin kanssa.
Pitkän linjan radiojuontaja Minna Kuukka on mukana Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa ja hänen parinaan on paluun ohjelman tekevä Mikko Ahti.
TTK:n myötä Minna astuu täysin uuteen maailmaan, sillä tanssiminen ei ole hänelle ennestään tuttua puuhaa. Ohjelma on kuitenkin hyvin tuttu jo vuosien ajalta.
– En ole ikinä ollut mikään semmoinen joraaja, mutta olen katsonut TTK:ta varmaan joka kauden. Muistan jo ensimmäisen TTK:n, Kuukka kertoo tiedotteessa.
Kuukka on itsevarma, mutta realistinen omista oppimiskyvyistään.
– Mielestäni olen nopea oppimaan, mutta koskeeko se myös tanssia, niin siitä en osaa sanoa. Pelkään, että mitä jos en vaan opi. Onko mahdollista, että vaikka on taitava pitkän linjan opettaja, niin opit ei vaan mene päähän?
Kuukan onneksi pitkän kokemuksen TTK:sta omaava tanssiopettaja Mikko Ahti tekee paluun ohjelmaan useamman vuoden tauon jälkeen. Kuukka muistaa Mikon hyvin ohjelman aiemmilta kausilta.
– Ensitutustumisen perusteella Mikko vaikuttaa ihanan rohkaisevalta ja lämpimältä. Mulle tuli hänen tapaamisestaan semmoinen fiilis, että no vitsi, ruvetaan tekee! Muistan myös, että radiokollegani Aki Linnanahde kertoi, että Mikko on tosi mahtava tyyppi.
Kuukka kuvailee itseään muumimammaksi. Hän on ylpeä siitä, että on saanut kaksi lastaan aikuisiksi ja nauttii elämästään.
– Olen tämmöinen rauhallinen ja tykkään tavallisuudesta. Elän mielestäni semmoista elämää, johon voin olla tyytyväinen.