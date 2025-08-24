Tanssiopettaja Mikko Ahdilla ja radiojuontaja Minna Kuukalla saattaa olla erityinen vahvuus TTK-parketilla: "Voisiko se olla tämä...?"

Minna Kuukka ja Mikko Ahti harjoittelevat tulevaan TTK-koitokseen.

Pitkän linjan radiojuontaja Minna Kuukka on mukana Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa ja hänen parinaan nähdään paluun ohjelmaan tekevä tanssinopettaja Mikko Ahti.

Ahti vieraili Huomenta Suomessa, jossa myös nähtiin Kuukan videoterveiset. TTK-pari arvelee vahvuutensa kisassa pärjäämiseksi liittyvän ikään.

– Voisiko se olla tämä senioriteetti? Siellä on paljon nuoria ja mahtavia ihmisiä. Mikko on mahtava hieman ikääntynyt taitava ihminen, ja minä olen vaan hieman ikääntyneempi ihminen. Jonkinlaisella elämänkokemuksella tässä mennään, Kuukka kertoo ohjelmassa nähdyllä videotervehdyksellä.

Myös Ahti on samoilla linjoilla.

– Elämäkokemus ja kaikki tämä antaa sellaista malttia ja rauhaa, että asiat järjestyvät. On enemmän ajatuksia siitä mitä kaikkea voisi tehdä, Ahti kuvailee.

Ahti on pitänyt pidemmän tauon Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmasta. Viimeksi hän oli mukana vuonna 2018.

– On tehnyt hyvää ottaa muutama vuosi taukoa ja etäisyyttä ohjelmaan, niin on jotain uutta annettavaa, Ahti kertoo.

Katso koko haastattelu videolta!