Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa muisteltiin sitä, mistä kaikki lähti liikkeelle vuonna 2006.
Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä tehtiin sunnuntaina 12. lokakuuta kunniaa "täysi-ikäiselle TTK:lle", sillä ohjelmasta on meneillään 18. tuotantokausi.
Aiheen tiimoilta suorassa lähetyksessä muisteltiin myös menneitä ja käännettiin katseita TTK:n alkuaikoihin, vuoteen 2006.
Jaksossa nähtiin otteita takavuosien TTK:sta ja ajoilta, kun sitä juonsivat Marco Bjurström sekä Ella Kanninen. Ensimmäisellä kaudella nähdyssä pätkässä Bjurström muun muassa kommentoi Helena Ahti-Hallbergin asua, joka tuohon aikaan toimi ohjelmassa tähtiopettajana.
– Tuolla Helenallakaan ei ole melkein mitään päällä. Se on melkein nakuna täällä lavalla, Bjurström ihmetteli lähetyksessä.
Ahti-Hallberg on toiminut ohjelman tuomarina vuodesta 2008 lähtien, jolloin esitettiin TTK:n kolmas tuotantokausi. Hänen lisäkseen tansseja tuomaroivat Jukka Haapalainen sekä Jorma Uotinen.
Katso videolta, millainen oli Marco Bjurströmin kommentoima Helena Ahti-Hallbergin yllä nähty "nakumekko".