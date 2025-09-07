Anssi Heikkilä on vienyt kaksi edellistä TTK-voittoa – näin Mira Luoti kokee voittopaineet

Anssi Heikkilä lähtee uudelle TTK-kaudelle kahden edelliskauden voittojen kera.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suorat lähetykset pärähtävät käyntiin sunnuntaina 7. syyskuuta. Tuolloin 11 uutta tähtioppilasta näyttää ensi kerran taitojaan tanssiparketilla tähtiopettajiensa tuella.

Muusikko Mira Luoti tanssii tänä syksynä tähtiopettaja Anssi Heikkilän opeissa. Luoti arvelee, että hänellä pitäisi olla työnsä puolesta tarpeellista rytmitajua sekä laskutaitoa, mutta koreografioiden opettelu sen sijaan voi osoittautua hankalammaksi haasteeksi.

– Kyllähän minut koville laitetaan, mutta olen siihen valmis, Luoti kertoo.

Heikkilän mukaan Luoti vaikuttaa ennen kaikkea räväkältä sekä heittäytyvältä oppilaalta.

– Se on mielestäni kiva, uskallan heittää hänet syvään päätyyn suoraan. Katsotaan sitten, mihin se sitten muokkautuu.

Keväällä Heikkilä oli "lainassa" Belgian TTK:ssa yhtenä tähtiopettajista. Toisen maan tuotannosta mukaan tarttui ainakin uudenlaisia ideoita sekä ajatuksia.

– Oli kiva nähdä, miten eri tavalla pystyy tekemään samaan lopputulokseen tähtäävää ohjelmaa. Se oli mielenkiintoista.

Heikkilän "track record" TTK:n saralla on varsin vaikuttava: tähtiopettaja on voittanut ohjelman kaksi edellistä kautta, syksyllä 2023 Pernilla Böckermanin ja syksyllä 2024 Linnea Leinon kanssa.

Se ei kuitenkaan luo paineita ainakaan Luodille.

– Ihana toki päästä hänen kanssaan ja voin myös voittaa, minulla ei ole mitään sitä vastaan! Ei haittaa, en pistä vastaan, Luoti miettii.

– Tämä on mielenkiintoista, jokainen vuosi on erilainen, joka vuosi lähdetään tekemään uuden ihmisen kanssa töitä. Tottakai voitto on kiva, ei sitä voi kieltää, mutta se matka, mikä vaikka sinne finaaliinkin on, se on niin pitkä ja makea, että se on se juttu. Viikko kerrallaan, täysillä, mutta hyvällä fiiliksellä, Heikkilä sanoo.