TTK-tähtioppilas Mikko Silvennoinen: "En edes noudata sääntöjä, haluan vaan voittaa"

Mikko Silvennoinen astelee tänä syksynä TTK-parketille tähtiopettajanaan Matti Puro.

Mikko Silvennoinen, 50, on yksi Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman 18. tuotantokauden tähtioppilaista.

Silvennoinen on pitkän linjan tarinankertoja, jonka koko kansa tuntee televisiokasvona ja erityisesti Euroviisujen rakastettuna ja eläytyvänä selostajana.



– Tykkään herättää ajatuksia ja reaktioita, Silvennoinen kertoo itsestään ohjelman tiedotteessa.

Silvennoinen on erittäin ylpeä karjalainen ja kotoisin Kiihtelysvaarasta. Hänelle on tärkeää jatkuva uuden kokeilu.

– Joka vuosi mulla on joku uusi juttu mitä teen, ja tänä vuonna se on näköjään TTK. Odotan tältä ohjelmalta vuoden isointa kokemusta! Ja sitä, että opin mun kehosta sen mihin se pystyy tai ei pysty.

Pientä epävarmuutta ohjelmaan osallistumiseen kuitenkin liittyy.

– Rakastan tanssia, mutta tiedän tosi hyvin, etten osaa tanssia. Enhän mä pysty käymään edes semmoisilla ryhmäliikuntatunneilla, joilla pitäisi pysyä mukana.

TTK:n myötä Silvennoinen haluaakin opettaa itselleen, että on täysin okei tehdä myös asioita, joissa ei ole niin hyvä. Kilpailuhenkisyyttä häneltä ei kuitenkaan puutu. Hän myöntää olevansa todella kilpailuhenkinen – välillä myös keinoja kaihtamatta.

– Rakastan kilpailla ja teen kaikkeni voittaakseni. Minähän en edes noudata sääntöjä, haluan vaan voittaa.

Tv-kasvon suurimmat pelot liittyvät fyysiseen jaksamiseen ja pahimmissa kauhukuvissaan Silvennoinen kaatuu TTK-parketille, eikä nousekaan sieltä enää ylös. Sitä tuskin tulee tapahtumaan, ja siinäkin tilanteessa Silvennoisen avuksi saapuisi hänen tähtiopettajansa Matti Puro.

– Olen erittäin kiitollinen, että hän otti haasteen vastaan. Matti on tosi läsnä ja mulla on semmoinen olo, että olen tosi hyvissä käsissä ja ammattilaisen hoivissa.

Pitkästä parisuhteestaan lämpimästi puhuva ja siitä ylpeä Silvennoinen halusi ehdottomasti tanssia miesopettajan kanssa.

– Haluan tanssia miehen kanssa, koska esikuvilla on merkitystä. Jos yksikin nuori näkee mun tanssivan Matin kanssa ja siitä syntyy toivo, niin tämä homma on sen väärti.