Yksi piikki muutti Antin elämän – Pandemrix-uhrien korvauksista taistellaan seuraavaksi käräjillä: "Eivät lääkäritkään niitä aluksi osanneet yhdistää"

Lääkevahinkovakuutuspooliin oli viime vuoden loppuun mennessä tullut 359 ilmoitusta narkolepsiaepäilyistä. Niihin liittyen se on antanut tähän mennessä 236 myönteistä ja 123 hylkäävää korvauspäätöstä.

Poolin mukaan vahinkoilmoituksista 85 on hylätty, koska henkilön oireet ovat alkaneet yli kahden vuoden kuluttua rokotuksesta.

Korvauksia Pandemrixin haittavaikutuksista on maksettu yhteensä noin 12,2 miljoonaa euroa, joista 11,6 miljoonaa euroa on maksettu narkolepsiatapauksista ja 530 000 euroa muista haittavaikutuksista.