Koronarokotteille odotetaan myyntilupia: Suomessa rokotteet ilmaisia – uskaliaimpien arvioiden mukaan koko väestö rokotettu kesään mennessä

Viiden jälkeen -erikoislähetys koronarokotteesta tänään MTV3-kanavalla kello 16.58 alkaen – tätä on luvassa: Koronarokotukset on aloitettu jo maailmalla. Mitä massarokotusten sujuvuudesta tiedetään nyt?

Tällainen on rokotteen tie tehtaalta käsivarteesi

Koronarokotteet vertailussa – miten Suomessa käyttöön otettavat rokotteet eroavat toisistaan?

Asiantuntijat pureutuvat koronakotteeseen liittyviin kysymyksiin. Mukana THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek, Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet sekä Helsingin yliopiston infektiotautien emeritusprofessori Heikki Peltola.