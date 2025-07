Läheltä piti -tilanteita voi välttää monin keinoin uimarannalla – katso rantavahtien vinkit!

Kun lapsen kanssa lähtee rannalle, on huoltajan oltava valveilla eikä tuijottaa puhelinta.

Kolme alle kouluikäistä lasta oli vähällä hukkua Espoossa yhden ja saman päivän aikana.

Tapauksia yhdisti se, että huoltajien huomio oli ollut hetkellisesti muualla kuin lapsessa.

Yksi tiistaina veden varaan joutuneista elvytettiin tiistaina Kivenlahden uimarannalla.

Kivenlahdessa työskentelevät rantavahdit Stella Tiala ja Janina Vainikko varoittavat, että lapsen katoaminen näkyvistä on usein kiinni sekunneista.

Rannalle tultaessa tulisi kartoittaa rannan maasto ja olla tietoinen siitä, miten vesi syvenee.

– Vanhemman on oltava tietoinen siitä, minkälainen uimataito lapsella on. Lapsia on vahdittava veden lähellä.

Puhelimista tullut ongelma

Tialan mukaan nykyään on hyvin yleistä, että huoltajien keskittyminen herpaantuu puhelinta selaillessa.

Moni MTV Uutisten haastattelema lomailija oli huomannut, että vanhempien keskittyminen herpaantuu nykyisin helposti puhelinten vuoksi.

Arja Hietala veikkasi, että jotkut vanhemmat saattavat nauttia rannalla myös alkoholia.

– Kun helteet tulevat ja siitä riehaannutaan, niin voi olla, etteivät vanhemmat aina muista tarkkailla lapsia, Hietala sanoi.

– He ovat itsekin ikään kuin viihteellä.

Myös Seppo Ranta uskoi, että sekä puhelimilla että alkoholilla on monesti osansa vaaratilanteissa.

Hyvän rannan kriteerit

Lasten kanssa Haukilahden rannalla päivää paistatellut Iiris Väkevä pitää rantavalvojia yhtenä rannan tärkeimmistä ominaisuuksista.

– Valvomme kyllä itsekin hyvin lapsiamme, mutta ylimääräinen valvonta on erittäin tärkeää, Väkevä sanoi.

Aarni Kinnusen mielestä matala ranta ilman kiviä tarjoaa lapsiperheelle ihanteelliset puitteet.

– Sinilevä on myös ikävä juttu, mutta en tiedä miten sitä pystyisi välttämään.

Kiljahtelujen, pallopelien ja lokkien sen sijaan katsottiin olevan normaali osa rantamaisemaa.