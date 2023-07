"Missä sun vanhemmat on?" – rantavalvoja ei ole lapsenvahti tai järjestyksenvalvoja, muistuttaa uimarantakoordinaattori

Suomen suvi on lyhyt, mutta sitäkin arvaamattomampi. Olipa sää helteinen tai sateinen, rantavalvojan tehtävä on valvoa valppaana uimareita koko työpäivän ajan.

Monelle saattavat mennä sekaisin nimikkeet rantavalvoja ja hengenpelastaja. Vaikka kummatkin valvovat rantaa ja auttavat kyllä hädässä, on termistöissä eroja.

– Hengenpelastajat ovat käyneet erillisen koulutuksen sitä varten. Meillä Espoossa rantavahdit eivät ole käyneet hengenpelastuskoulutusta, mutta he ovat käyneet ensiapukurssi EA 1:n ja meidän omat koulutuspäivämme. Eli he eivät ole virallisesti hengenpelastajia, Törmänen täsmentää.

– Periaate on se, että vähintään on soitettava 112 ja hälytettävä apua. Totta kai, jos pelastustilanne tulee, niin autetaan heti. Vesipelastustehtäviä ja muita vaaratilanteita varten on harjoiteltu, Törmänen muistuttaa.