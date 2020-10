Ministerit Leville: Mika Lintilä ja Ville Skinnari tapaavat ahdinkoon joutuneen matkailualan väkeä

Lapin matkailutoimijoiden ja Lapin liiton järjestämällä tapaamisella ministerit on määrä perehdyttää Lapin-matkailun talousnäkymiin matkailusesongin kynnyksellä.

Vuosi on ollut matkailuelinkeinolle erityisen vaikea, sillä koronaviruksen vuoksi kansainväliset asiakkaat ovat loistaneet Suomessa poissaolollaan. Vapaa-ajan matkustusta ulkomailta on pyritty avaamaan hallitusti esimerkiksi siten, että karanteeni- ja testausehdot koskevat nyt maita, joissa tauti-ilmaantuvuus on 25 tapausta sataatuhatta asukasta kohti kahden viikon aikana. Aiemmin ilmaantuvuuden raja-arvo oli 8–10.