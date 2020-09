Matkustusrajoituksiin jätetty testaussääntö masensi elinkeinoelämän: "Käytännössä tuhoaa koko talvikauden ryhmämatkailun"

Hallitus kertoi perjantaina tiedotustilaisuudessaan matkustusrajoitusten lieventämisestä. Suomeen saisi vastedes matkustaa yli 20 maasta, joissa koronaviruksen ilmaantuvuus on enintään 25 tapausta 100 000:ta asukasta kohti edellisen 14 vuorokauden aikana. Aiemmin raja on ollut 8–10 tapausta. Tautitilannetta eri maissa tarkastellaan viikoittain, ja maalistaus voi siksi muuttua.

LME:n tavoin Suomen Yrittäjät on sitä mieltä, että ehtoja tulisi tarkastella vielä uudelleen.

– Ryhmämatkoja pitäisi voida järjestää myös korkean riskin maista, kun matkanjärjestäjä huolehtii, että matkustajat on testattu ennakkoon ja Suomen paikallisen tartuntatautiviranomaisen kanssa on sovittu erityistoimenpiteistä, Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo tiedotteessa.

Elinkeinoelämä kaipaa EU-tason päätöksiä

Timo Lapin mukaan uusissa matkustusrajoituksissa positiivista on, että kansainvälinen liikematkustus voi käynnistyä myös korkean ilmaantuvuuden maista. Alle 72 tunnin matkoilla mistään maista saapuvat eivät tarvitse karanteenia tai toista testiä. Lappi sanoo, että liikematkat kestävät usein alle 72 tuntia.

– Liikematkustamisella on suuri merkitys. Koko Suomessa liikematkustajien osuus hotelliyöpymisistä on 38 prosenttia. Kyse on merkittävästä asiasta, vaikka luvussa mukana ovat myös kotimaiset yöpymiset, Lappi sanoo.