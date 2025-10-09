Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteilla muistio kotimaisen mediakentän tulevaisuudesta.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) ei Uutissuomalaisen haastattelussa tyrmää täysin ajatusta valtion rahallisesta tuesta STT:lle. Jos STT:lle päädytään antamaan julkista tukea, sen pitäisi Ranteen mielestä olla väliaikaista, hyvin perusteltua ja ehdollista.

STT:n suurin omistaja Sanoma Media Finland suunnittelee vähentävänsä STT:n uutis- ja kuvapalveluiden käyttöä merkittävästi tai luopuvansa niistä kokonaan, mikä voi asettaa STT:n toiminnan jopa kokonaan vaakalaudalle.

Liikenne- ja viestintäministeriössä laaditaan kotimaisen mediakentän tulevaisuudesta muistiota, jossa mietitään Ranteen mukaan myös mahdollisia STT:n pelastamisvaihtoehtoja.

– Suomalainen mediakenttä on tärkeä ja sitä pitää puolustaa. Tarvitsemme laajaa ja monipuolista uutisointia kaikkien suomalaisten arjessa. Tavoitteena pitää olla vahva kotimainen media ja sen eteen on tehtävä yhdessä töitä, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne sanoi syyskuussa.

Media-alan pyöreä pöytä -keskustelu järjestettiin ministerin johdolla Sanoma Media Finlandin julkaistua tiedon STT:n uutisten käytön merkittävästä vähentämisestä.

Ministeriössä valmisteilla olevan muistion keskiössä on mediamarkkinan nykytila ja tulevaisuudennäkymät. Ministeriön mukaan muistiossa keskitytään erityisesti kotimaisten mediayhtiöiden kilpailukykyyn.

Ranne väläytti Ylen rahoituksen lohkomista

Ranteen mukaan muistiossa mietitään myös mahdollisia STT:n pelastamisvaihtoehtoja.

– On selvää, ettei nykyisen kaltainen STT vastaa palveluntarpeeseen. Digitalisaation, tekoälyn ja tiedonsaannin paranemisen myötä monien toimijoiden tarve STT:n nykyisille palveluille on vähentynyt ja palvelujen tuoma arvo laskenut, Ranne sanoo Uutissuomalaiselle.

Ranteen mukaan STT:lle vuosina 2019 ja 2023 myönnetyillä julkisilla tuilla ei pystytty ratkaisemaan yhtiön pitkän aikavälin kannattavuusongelmaa.

Ranne on aiemmin nostanut esiin ajatuksen, että valtiorahoitteisen Ylen budjetista voisi lohkaista osan kaupallisen median, kuten STT:n, tukemiseen. Syyskuussa Aamulehdelle antamassaan haastattelussa hän kuitenkin sanoi, ettei esitystä voida toteuttaa tällä hallituskaudella.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on sanonut toivovansa STT:n tilanteeseen markkinaehtoista ratkaisua.