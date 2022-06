Milloin tissuttelusta pitää huolestua? Vältä vaaranpaikka: "Nollapäiviä kannattaa olla kesälomallakin"

Hänen mukaansa on kuitenkin tyypillistä, että varsinkin kesäloman aikana vähäisen riskin raja ylitetään. Se onkin helppoa, jos päihdyttävää juomaa on tapana nauttia päivittäin esimerkiksi saunomisen yhteydessä.

Lomatissuttelun seuraukset

Tissuttelusta luopuminen saattaa aiheuttaa henkisiä oireita, kuten levottomuutta, mutta olo helpottaa melko pian, mikäli kyse on maltillisesta juomisesta. Jos alkoholia on kulunut päivittäin enemmän, voi ammattiapu olla tarpeen ainakin neuvonnan puitteissa.

– Meillä on yli 200 000 alkoholiriippuvaista, joista suurin osa työelämässä. Siitä porukasta tulee ehkä ne, joilla on tarvetta jopa katkaisuhoitoon. Sitten on 600 000 riskikäyttäjää, joille päivittäinen juominen jää päälle, muttei ehkä ole ihan laitoshoidon tarvetta, Simojoki sanoo.