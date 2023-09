Tiesitkö? Näin tanssilajit valikoituvat TTK-pareille: "Voi olla voimakkaitakin mielipiteitä siitä"

– Sointu Borg, hänhän on hyvin tämmöinen sanavalmis ihminen, varmasti hän tulee olemaan yksi seuratuimmista kisaajista. Mutta tietenkin siellä on tosi paljon urheilijoita mukana, niin luulen, että heillä on aika hyvät eväät tähän kisaan, kun he ovat tottuneet treenaamaan paljon. Sinne mä ainakin suuntaan katseeni, Lintunen arvioi.