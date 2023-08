TTK-tähtiopettaja Marko Keränen paljastaa parinsa vahvuuden: "Jo muinaiset roomalaiset ja Pia Penttala..."

Penttala kertoo MTV Uutisille luulevansa, että haastavin tanssi hänelle todennäköisesti tulee olemaan valssi, ja odottaa puolestaan innolla vauhdikasta jivea. Keräsen mukaan kaksikon ensikeskustelujen perusteella tuli ilmi, että tanssitunneilla he lähtevät käytännössä puhtaalta pöydältä.

Keränen paljastaa, mikä hänen mielestään on kuitenkin Penttalan suurin vahvuus tämän tulevalla TTK-matkalla.

– Jo muinaiset roomalaiset ja Pia Penttala ovat harrastaneet teatteria. Niin ajattelen, että se teatteriharrastus, koska tässä mennään kuitenkin erilaisiin rooleihin ja sillä tavalla haetaan, koska jokaisella tanssilla on erilainen karaktääri, niin luulen, että siinä voisi olla toinen vahvuus.

– Varmaan paljon rennommin ja iloisemmin (he suhtautuvat) kuin minä itse, koska sehän on paljon helpompaa katsoa vierestä, että mitä äiti alkaa tekemään. He eivät ole minun saappaissani.