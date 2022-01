Pitääkö kahdesti rokotetun ja koronan sairastaneen ottaa 3. rokote vai onko siitä haittaa? THL:n Hanna Nohynek vastaa

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Suomen koronatilanne on muuttunut hyvin paljon viime kuukausien aikana. Etenkin aiempia variantteja herkemmin tarttuva omikronmuunnos on muuttanut epidemian kulkua myös Suomessa.

Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella viime viikolla todetuista koronatartunnoista yli 90 prosenttia on mitä todennäköisemmin nimenomaan omikronmuunnoksen aiheuttamia.

– THL:n virallinen ohje on, että jos on alla kaksi rokoteannosta ja on sairastanut koronataudin, tämä koronatauti lasketaan ikään kuin kolmanneksi rokoteannokseksi, Nohynek selventää suorassa MTV Uutiset Liven haastattelussa.