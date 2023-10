Kuka keksii uusien huumeiden käsittämättömät nimet? MDMA, 4‐fluorialfa‐PVP, AB‐FUBINACA…

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen oikeuskemisti Pirkko Kriikku kertoo, että osa huumeista on saanut vakiintuneen nimen vuosien saatossa, mutta uusien aineiden nimet päätetään kansainvälisesti perustuen aineen kemialliseen rakenteeseen. Erilaiset kirjaimet ja numerot viittaavat siihen, millaisista aineksista kemikaali rakentuu. Tässä työssä käytetään kansainvälisen teoreettisen ja sovelletun kemian liitto IUPAC:n ylläpitämää järjestelmää.

– Tämä nimeämisasia on varsin sekava ja monimutkainen soppa, jonka kanssa välillä saamme tapella esimerkiksi, kun tilaamme vertailuaineita ulkomailta. Synonyymejä kun voi olla useita ja se pääasiallinen käytössä oleva nimi tietyssä maassa voi olla eri kuin meillä Suomessa, Kriikku kertoo.

Aineiden nimiä johdetaan kemiasta

Usein aineen kutsumanimi johdetaan kemiallisesta nimestä. Esimerkiksi tästä soveltuu aiemmin mainittu MDMA, jonka lyhenne on johdettu nimestä 3,4-metyleenidioksimetamfetamiini.

Aina nimien johtaminen ei suomenkielisen näkökulmasta ole ilmeistä. Esimerkiksi käy alfa-PVP, joka on peräisin nimestä alfa-pyrrolidinovalerofenoni (englanniksi alpha-pyrrolidinovalerophenone). Kriikku kertoo kuitenkin nykyään aineeseen viitattavan nimellä alfa-pyrrolidinopentiofenoni, jolloin lyhenteeseen päätyneen V-kirjaimen tausta ei käy suoraan selväksi.

Vaikka ajatus on sinänsä suoraviivainen, käytännössä yhden aineen nimeksi voidaan sen rakenteen perusteella esittää useita vaihtoehtoja. Tyylejä tehdä kemialliseen rakenteeseen perustuvia nimiä on erilaisia.

Esimerkiksi soveltuu synteettinen kannabinoidi AB-FUBINACA , joka kemiallinen nimi on sanahirviö 2-fluoribentsyyli-isomeeri (N-(1-amino-3-metyyli-1-oksobutan-2-yyli)-1-(2-fluoribentsyyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi). Kriikku kertoo, että esimerkiksi AB-FUBINACA:n nimessä oleva ”FUB” viittaa yhdisteen rakenteessa olevaan 4-fluorobentsyyliin (”FUB”), eli yhdisteen ”häntään”.

Molekyylin rakennetta on siis jaettu lyhennettä varten vielä pienempiin paloihin, ja annettu paloille omia nimiään nimen rakentamisen helpottamiseksi.

Katso video: Verkkokauppa on lisännyt muuntohuumeiden saatavuutta Suomessa. Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen kertoo, mistä muuntohuumeilmiössä on kyse.

Yritykset ja keksijät nimien takana

Vanhojen huumeiden nimet ovat jo vakiintuneet, mutta nimien taustalta löytyy esimerkiksi liiketoimintaa. Sanakirjoistaan tunnettu Merriam-Webster kertoo, että heroiini on saanut nimensä Heroin-nimisestä tuotemerkistä, jolla saksalainen Bayer-lääkeyritys ainetta kauppasi. Kutsumanimi onkin vakiintunut, sillä harva kutsuu heroiinia tänä päivänä diasetyylimorfiiniksi muulloin kuin aineesta lääkkeenä puhuttaessa.

– Osa tällaisista uusista huumeista saattaa olla sellaisia aineita, joita on alun perin tutkittu lääkeaineina, ja niillä saattaa siksi olla jokin kirjain- tai numeroyhdistelmä siellä lääketutkimusyhteydessä. Sitten se on jäänyt sen aineen nimeksi myös myöhemmin, jos se on otettu huumekäyttöön, Kriikku kertoo.