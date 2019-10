Poliisi pääsi jättimäisen huumevyyhdin jäljille, kun ohikulkija löysi lintulaudalta huumekätkön – takavarikossa huumeita, rynnäkkökivääreitä ja käsikranaatti

Tapaus alkoi selvitä, kun sivullinen löysi sattumalta huumekätkön yleisellä paikalla sijainneelta lintulaudalta Pohjois-Helsingissä joulukuussa 2017. Huumeita sisältäneessä paketissa oli myös toisen epäillyn DNA:ta, minkä avulla poliisi pääsi hänen jäljilleen.

– Ei ole poikkeuksellista, että poliisi pääsee huumejutun jäljille yleisövihjeen perusteella. Luonnossa aktiivisesti liikkuvat ihmiset tekevät silloin tällöin vastaavanlaisia löydöksiä, ja on tärkeää, että sivulliset ilmoittavat niistä poliisille, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Toni Uusikivi Helsingin poliisilaitokselta.

Valtavat määrät eri huumeita

Esitutkinnan mukaan pääepäillyt ovat tuoneet Suomeen suuria määriä yli kymmentä eri huumausainetta, kuten amfetamiinia, ekstaasia, MDMA:ta ja kokaiinia. Amfetamiinia on tuotu Suomeen 86–112 kilogrammaa, ekstaasipillereitä 42 000–80 000 kappaletta, MDMA:ta 11–26 kilogrammaa ja kokaiinia 500 grammaa.



Esitutkinnan mukaan epäillyt ovat myyneen ulkomailta ja Suomesta hankkimiaan huumausaineita Tor-verkon laittomilla kauppapaikoilla. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet toukokuun 2017 ja kesäkuun 2019 välisenä aikana.

Epäillyt ovat esitutkinnan mukaan tuoneet huumeita Suomeen Hollannista useassa erässä. Ainakin yksi Suomeen matkalla ollut erä oli viety autolla Hollannista rajan yli Saksan puolelle, mutta Saksan viranomaiset takavarikoivat kyseisen erän.

Suomessa harvinaisen suuri nettihuumekauppa"

Kaksikon epäillään lähettäneen huumeita postitse koko Suomen alueelle ainakin sadoille eri henkilöille ja myyneen niitä Tor-verkossa.

Uusikiven mukaan kyseessä on Suomessa harvinaisen suuri nettihuumekauppajuttu.

– Yhteenlaskettu yksittäisten kauppatapahtumien määrä on yli 9 000. Huumausaineita on myös levitetty Tor-verkon kautta syntyneille kontakteille Wickr-pikaviestipalvelussa, jolle on ominaista vahva salaus, hän kertoo.

Poliisi löysi rynnäkkökivääreitä ja käsikranaatin

Poliisi on tehnyt tutkinnan aikana useita takavarikoita. Tutkinnan yhteydessä on takavarikoitu muun muassa yli 11,7 kilogrammaa amfetamiinia, lähes 18 000 ekstaasipilleriä ja noin 5,6 kilogrammaa MDMA:ta sekä henkilöauto ja käteistä rahaa.



Näiden lisäksi poliisi löysi ja takavarikoi kotietsinnässä ampuma-aseita, kuten pistooleita, kaksi rynnäkkökivääriä ja puolustusvoimilta anastetut käsikranaatin kahvasytyttimineen ja harjoituskäsikranaatin.

Tutkinta on vienyt poliisin mukaan kauan, koska kyseessä on iso kokonaisuus ja yhteistyötä on tehty useiden toimijoiden, kuten keskusrikospoliisin, usean poliisilaitoksen ja Tullin kanssa.

– Meillä on ollut tutkittavanamme muitakin huumausainerikoskokonaisuuksia, Uusikivi sanoo.



Miljoonan euron rikoshyöty

Poliisin mukaan esitutkinnassa on selvinnyt useita toimijoita, joiden epäillään hankkineen pääepäillyiltä suuria huumausaine-eriä.

Poliisi arvioi, että kokonaisuuden rikoshyöty on ollut noin miljoona euroa.

Rikoskokonaisuuden esitutkinta on loppusuoralla ja on siirtymässä syyttäjälle. Syytteet on määrä nostaa marraskuun loppuun mennessä.