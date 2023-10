Suomeen tuotiin 350 kiloa huumeita ja maasta vietiin 2,5 miljoonaa euroa muun muassa rekoilla Turkkiin: Poliisilta uutta tietoa suuresta huumerikosverkostosta

Poliisi otti esitutkinnan aikana kiinni 30 henkilöä, joista 17 on edelleen vangittuina. Epäillyt ovat pääosin 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alkupuolella syntyneitä nuoria. He ovat Ruotsin, Suomen, Norjan, Irakin, Britannian, Somalian, Serbian, Ukrainan, Kosovon ja Turkin kansalaisia.

– Esitutkinnassa selvitettiin, että ryhmä järjesteli ainakin yli 2,5 miljoonaa euroa käteistä rahaa ulos Suomesta. Rahaa kuljetettiin rekka-autoilla muun muassa Turkkiin. Osa huumemaksuista on hoidettu myös muulla tavalla kuin käteisellä. Rahojen kuljettajia ja järjestelijöitä on myös vangittuina. On tärkeää huomata, että rikollisen rahan edelleen järjesteleminen on keskeistä toimintaa uusien huume-erien toimitusten kannalta, sanoo tutkinnanjohtaja Mikko Nikkanen.