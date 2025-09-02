IL: Milan Jaff karkotetaan Suomesta

Maahanmuuttovirasto on peruuttanut Milan Jaffin oleskeluluvan ja päättänyt karkottaa hänet Irakiin.

Iltalehden mukaan Jaffin suojeluperusteet on poistettu, eikä hänelle Maahanmuuttoviraston päätöksen mukaan myönnetä uutta lupaa oleskella Suomessa. Lisäksi Jaffille määrätään toistaiseksi voimassa oleva maahantulokielto koko Schengen-alueelle ja EU-maihin.

Päätöksen taustalla ovat Jaffin useat vakavat rikokset, kuten tapon yritys, törkeä ryöstö ja raiskaus. Viranomaiset katsovat hänen olevan uhka yleiselle turvallisuudelle. Turvallisuustilanteen arvioidaan parantuneen Jaffin kotiseudulla Irakissa, joten hän ei enää täytä kansainvälisen suojelun ehtoja.

Jaff on IL:n mukaan valittanut karkotuspäätöksestä hallinto-oikeuteen, joka ei ole vielä ratkaissut asiaa. Mikäli päätöstä ei kumota, karkotus voidaan toteuttaa heti.

Iltalehden tietojen mukaan Jaff vapautui vankilasta elokuussa, mutta hänet otettiin välittömästi kiinni ja siirrettiin Joutsenon säilöönottoyksikköön, joka toimii entisessä Konnunsuon vankilassa.

Lue lisää: Milan Jaffin raiskaustuomio ja katujengituomio Kaivohuoneen iskusuunnitelmasta jäävät voimaan