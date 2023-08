Katujengirikoksista tuomittu Milan Jaff vaihtoi asianajajaa – vetosi luottamuspulaan

Milan Jaff on vankilassa yhä samalla osastolla pahoinpitelijänsä kanssa – katujengipomo valittaa kohtelustaan: "Osastolla on vaikea olla"

Syyte murhan yrityksestä hovissa

Sen sijaan käräjäoikeus tuomitsi vuonna 1997 syntyneen Sakarie Abdi Mohamedin neljän vuoden ja kahden kuukauden mittaiseen vankeuteen muun muassa tapon yrityksestä. Hänen osaltaan tuomio on jo lainvoimainen.

Kyse on auton kuljettajana toimineesta miehestä, joka sai haulin käteensä. Tuomion mukaan hän ampui autosta pistoolilla kohti Jaffin seurueeseen kuulunutta miestä. Laukauksia oli useampia. Ammuskelu sattui Leinelänkaarella sijaitsevan päiväkodin edustalla.

Jaff on ollut viime vuosien aikana vastaajana lukuisissa muissakin vakavissa rikosoikeudenkäynneissä. Hänet on tuomittu muun muassa lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta. Hänet on myös tuomittu käräjillä pitkään vankeusrangaistukseen pääkaupunkiseudun katujengejä koskevassa oikeudenkäynnissä.