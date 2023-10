Miksi nainen tappaa? Naiset kohdistavat selvästi miehiä enemmän väkivaltaa lapsiin: "Tämä on hyvin vanha ilmiö"

Yleisesti henkirikosten määrä Suomessa on vähentynyt merkittävästi viimeisten noin 30 vuoden aikana. Miehet tekevät yhä suurimman osan henkirikoksista, mutta naisten osuus henkirikosten tekijöinä on ollut kasvussa.

– Tämä on hyvin vanha ilmiö ja liittyy paljolti siihen, että vastasynnyttäneen naisen tila on muuttunut, koko sosiaalinen rooli ja elämä on muuttunut ja mullistunut. Mielikuvat seuraavasta elämänvaiheesta eivät ehkä olekaan kovin ruusuiset. Ei ehkä ole kovin paljon sosiaalista tukea.