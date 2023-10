Sanna surmasi miehensä ja lastensa isän – tekoa edelsi pitkään jatkunut väkivalta: "Eniten tässä ovat kärsineet lapset"

Ei tiennyt aseen olevan ladattu

Vankilassa on vain nimi paperilla

Teostaan ja tuomiostaan huolimatta Sanna on saanut säilytettyä välit lapsiinsa. Äitinä oleminen vankilassa on kuitenkin vaikeaa.

– Totuus on, että kun on vankilassa, putoaa kaikesta. Olen pelkkä nimi paperilla. Ennen tiesin kaikkien lasteni lempivärit, lempiohjelmat, minkä kokoiset kengät heillä on. Jossain vaiheessa se kaikki tieto häviää. Sinä vaan katsot, kun lapsesi kasvavat. Näet lasten kasvoista, kuinka kauan aikaa on mennyt.