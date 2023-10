Kolmelle ehdotonta vankeutta 14-vuotiaan tytön nöyryyttävästä pahoinpitelystä – "Teko kuvastaa pahuutta, jota on vaikea käsittää"

– Teko kuvastaa pahuutta, jota on vaikea käsittää, oikeus kirjoitti tuomiossaan.

Väkivaltaa pihalla ja asunnossa

Oikeuden mukaan 19-vuotiaat mies ja nainen kaatoivat uhrin maahan, hieroivat lunta tämän kasvoille ja pakottivat tämän syömään lunta. Sitten he suihkuttivat deodoranttia sytyttimen liekin läpi ja polttivat näin uhrin hiuksia, tuomiossa kerrotaan.

Oikeuden mukaan 19-vuotiaat heittivät seuraavaksi uhrin mäeltä alas usean metrin matkan, minkä jälkeen he veivät uhrin asuntoon. Siellä kolmikko tuomion mukaan muun muassa leikkasi uhrin hiuksia sekä pakotti tämän laittamaan osan leikatuista hiuksista suuhunsa ja imuroimaan loput hiukset lattialta.

Pakotettiin syömään virtsaista lunta

Vielä he veivät uhrin takaisin asuntoon, jossa 19-vuotias nainen oikeuden mukaan painoi uhrin kättä kaksi kertaa kuumalle keittolevylle sekä yritti juottaa tälle siivouskemikaalia. Lisäksi uhrin suuhun ja silmiin suihkutettiin deodoranttia, tuomiossa kerrotaan.

19-vuotiaalle naiselle pisin tuomio

– Tekijöinä on ollut kolme aikuista ja uhrina 14-vuotias lapsi, joka on ollut täysin puolustuskyvytön näiden kolmen muodostamaa ylivoimaa vastaan. Vastaajien ainoana tarkoituksena on ollut kiduttaa heikompaansa, tuomiossa kirjoitetaan.