Miksi linnunmunien värit vaihtelevat? Tutkijat saattoivat ratkaista värimysteerin

Tutkijat ovat pitkään ihmetelleet, miksi linnunmunien väri vaihtelee. Uuden Nature Ecology and Evolution -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan munat ovat tummempia pohjoisilla alueilla. Syy on se, että tummat munat imevät enemmän lämpöä ja siitä on etua viileässä ilmastossa.