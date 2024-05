Lepakoista löytyi poikkeuksellinen evoluution ilmiö – muistuttaa Darwinin historiallisesta havainnosta

Kyseessä on erittäin harvinainen evoluutioilmiö.

Kehittyvät rinnakkain, mutta päätyvät eri lajeiksi

Helsingin yliopiston tutkija: Kuin Galapagos-saarten darwininpeipot

Lilleyn mukaan huomionarvoista tutkimuksessa on se, ettei nisäkkäiden rinnakkaisevoluutiota ole voitu aiemmin näin selkeästi todistaa.

– Se ei ole usein mahdollista, mutta tällaisissa suljetuissa saariekosysteemeissä se on mahdollista, Lilley kertoo.

– Tässä on hyvin samanlainen ilmiö kyseessä. Valtamerien keskellä oleville saarille saapuu harvakseltaan uusia lajeja, koska ne ovat kaukana ja eristyksissä. Saarilla on siten vapaana monia "ekolokeroita", eli mahdollisuuksia hyödyntää resursseja.

– Lepakoiden tapauksessa saarilla on tutkijoiden mukaan on ollut isompia hyönteisiä niin paljon saatavilla, että ne ovat ajaneet niiden koon suuremmaksi ja niiden kaikuluotausääntä matalammaksi, jotta tätä resurssia on voitu käyttää hyväksi.