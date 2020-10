Harvinainen löytö: Tämä lintu on puoliksi naaras ja puoliksi koiras

Viimeksi saman tyyppinen kiinnostava löytö tehtiin 15 vuotta sitten ja tämän vuoden löydös on historian viides. Tutkijat ovat tutkineet jopa hurjat 800 000 lintua.

Onko interseksuaalisuudesta hyötyä?

Naaras ja koiras punarintakardinaalit eroavat toisistaan pienillä värieroilla. Koiraalla on siivissä vaaleanpunaista, kun taas naaraalla siivet ovat keltaruskeat. Nyt löydetyllä linnulla siivet ovat eriväriset.

Koska kyseessä on harvinaisuus, tutkijat eivät osaa sanoa miten interseksuaalisuus vaikuttaa linnun elämään.

Kuva: Annie Lindsay - Powdermill Nature Reserve/Carnegie Museum of Natural History

– Todennäköisesti siitä ei ainakaan ole mitään hyötyä. Se vaikuttaa ainakin linnun parittelukykyyn, emmekä tiedä onko naaraspuolella toimivia munasarjoja. Jos on, se voisi mahdollisesti lisääntyä, Lindsay jatkaa.

Lintu löytyi sattuman kaupalla normaalin linnunrengastuksien yhteydessä. Linnut merkataan metallisella renkaalla, jossa on yhdeksännumeroinen numerokoodi. Sen jälkeen linnut päästetään takaisin vapauteen.

Löytynyt punarintakardinaali oli ainakin yhden vuoden vanha, mikä tarkoittaa, että erikoisuudestaan huolimatta se on selvinnyt aikuisuuteen saakka.

Miten interseksuaalinen lintu syntyy?

Kyseessä on geneettinen virhe hedelmöittymässä munasolussa, jossa on kaksi tumaa, joihin siemenneste sekoittuu. Tästä syntyy alkio, jossa on sekä naaras- että koirassoluja. Täältä voit lukea aiheesta tarkemman selityksen.