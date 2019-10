Poliisi ampui Charli-emua, kriittisessä tilassa ollut lintu kiidätettiin eläinsairaalaan – liikuttava video toipumisesta

Toipuu nyt eläinten turvakodissa

SonnyBoyn henkilökunnalla on paljon opittavaa uudesta tulokkaasta.

– Tässä on kirjaimellisesti opittavaa vielä toisiltamme, sillä emu on ollut täällä vasta muutaman päivän ajan. Eläinlääkäreiden apu on tärkeässä roolissa pelastustilanteissa.