Suomalaisissa teurastamoissa hylättiin viime vuonna lähes neljä miljoonaa broileria sairauksien takia, kertoo eläinoikeusjärjestö Animalia.

Teurastamoiden hylkäämillä broilereilla oli Animalian muun muassa erilaisia ihotulehduksia ja murtumia.

Animalian mukaan yleisiä hylkäyssyitä olivat lisäksi muun muassa vesipöhö ja ruumiinontelon muutokset.

Animalia kertoo, että Ruokavirastolta saatujen tietojen mukaan viime vuonna tehdyissä lihantarkastuksissa hylättiin 3,75 miljoonaa lihabroileria ja 160 000 broileriemoa eli yhteensä noin 3,9 miljoonaa lintua.

Kaikkiaan Ruokaviraston tilastojen mukaan viime vuoden aikana teurastamoille tuotiin lähes 82 miljoonaa broileria ja niiden emoa.

Animalian erityisasiantuntijan Tiina Ollilan mukaan hylättyjen broilerien määrä kertoo tuotannon teollistuneisuudesta.

– Suljettujen ovien takana kasvatetaan kymmeniä miljoonia tuntevia eläimiä, jotka kärsivät sairauksista, jotta ihmiset saisivat syödä halpaa kanaa. Lopulta miljoonat linnut hylätään, koska niiden jalostus ja kasvatustapa aiheuttaa niille esimerkiksi iho- ja niveltulehduksia, joita ihmiset eivät halua lautaselleen, hän sanoo tiedotteessa.