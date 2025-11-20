Vieras kaukaa idästä houkuttelee bongareita Helsingin Talosaareen.

Siinä se nyt on, 40 vuoden odotuksen jälkeen: Streptopelia orientalis. Tieteellinen nimi ei varmasti sano monille mitään, mutta niin harvinaisesta linnusta on kyse, ettei moni tiedä sen suomenkielistäkään nimeä; idänturturikyyhky.

Idänturturikyyhky on nähty Helsingissä edellisen kerran vuonna 1985.Pertti Rasp

Tuollainen siperialainen kyyhkylaji tepastelee kuitenkin helsinkiläisellä pellolla. Monen bongarin ja muun linnunkatselijan matka onkin suuntautunut viime päivinä Talosaareen, sillä vaikka linnusta nykyään tehdään havaintoja vuosittain, on se Helsingissä megaharvinaisuus. Helsingin edellinen havainto, joka oli samalla myös ensimmäinen, tehtiin vuonna 1985.

Vuoden 1985 lintu äkättiin Niskalasta, ja edusti alalajia orientalis, kun nyt nähty lintu on taas meena-alalajia.

Birdlife Suomen viestintäpäällikkö Jan Södersved laskeskelee, että idänturturikyyhky on nähty Suomessa noin 50 kertaa.

Tänä syksynä havaintoja idänturturikyyhkyistä on tehty seitsemältä paikkakunnalta.

Södersved ei muista, että lajista olisi aiemmin tehty yhtä runsaasti havaintoja kuin nyt.

– Onko se sattumaa, vai onko idänturtureita harhautunut länteen jostakin syystä.

Tiistaina löytynyt lintu on esiintynyt kuvauksellisesti, ja kuten jutun yhteydessä olevasta videostakin näkee, varsin pelottomasti.