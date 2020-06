Uutuuskirja kertoo raadollisesti, millaiseen ahdinkoon väärät tukipäätökset voivat johtaa: "Moni vanhempi joutuu todella vaikeiden valintojen eteen"

MTV Uutiset kertoi toukokuussa Kelan saamasta kritiikistä toimeentulotukipäätösten suhteen. Kantelujen määrä on ollut laskussa 2017 huippuvuoden jälkeen, jolloin perustoimeentulotuki siirtyi kunnilta Kelaan. Täydentävä ja ehkäisevä tuki haetaan yhä suoraan kunnista.

– Jos ensisijaisten etuisuuksien tasoa ei korjata, niin toimeentulotuen tarve tulee kyllä lisääntymään. Nyt varsinkin, kun korona-aika on aiheuttanut ihmisten työpaikkojen menetyksiä. Edessä voi olla inhimillinen hätä, arvioi Räty.

Inhimillisestä hädästä ja toimeentulotukeen liittyvistä muutoksista kertoo myös tuore kirja Äiti, minulla on nälkä (Basam Books 2020), jonka on kirjoittanut vapaaehtoisena vähävaraisia jo vuosien ajan auttanut Heidi Jaari.

Kirjassa Jaari kertoo omien kokemustensa ja kohtaamiensa perheiden kautta tarinaa siitä, millaista on elämä Suomessa silloin, kun on jäänyt työttömyyden, velkakierteen, väkivallan tai sairastumisen takia yhteiskunnan reunamille.

– Vaikka asian ei sinänsä olisi pitänyt tulla minulle yllätyksenä, on silti ollut pienimuotoinen järkytys ja silmiä avaava havainto, miten kankea meidän sosiaaliturvajärjestelmämme on, hän kirjoittaa.

Selkeitä puutteita päätöksenteossa

– Alkuvuodesta oli viivästyskanteluita, edelleen on osin kanteluita huolimattomasta ja puutteellisesta käsittelystä, asumismenoihin liittyviä eli siitä, mikä on kohtuullinen asumisen vuokran taso, lisäksi lääkemenoissa on yhä ongelmia, hän sanoo.