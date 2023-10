Miksi Israel ei ole aloittanut aikomaansa maahyökkäystä? Tämä on asiantuntijoiden arvio

Israelin maahyökkäys Gazan kaistalle ei ole vielä alkanut, vaikka sen joukot ovat valmiudessa. New York Timesin mukaan hyökkäys on viivästynyt sääolosuhteiden takia. Huomenta Suomessa vieraillut puolustusvoimien entinen komentaja ja nykyinen kansanedustaja Jarmo Lindberg (kok.) on osittain samoilla linjoilla.