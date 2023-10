Gazaan pudotettiin valtava määrä lentolehtisiä – lue pahaenteinen viesti sanasta sanaan

Reutersin videolla näkyy lentolehtinen, jossa lukee seuraavasti:

"Gazan kaupungin asukkaille: Terroristijärjestöt ovat aloittaneet sodan Israelin valtiota vastaan. Gazan kaupungista on tullut taistelukenttä. Teidän on evakuoiduttava kodeistanne välittömästi ja suunnattava Gazan kaistaleen eteläpuolelle."

"Et saa palata kotiisi ennen kuin Israelin puolustusvoimat antaa luvan. Gazan kaupungin julkiset ja tunnetut suojapaikat on evakuoitava. Turvamuurin lähestyminen on kiellettyä, ja jokainen sitä lähestyvä altistaa itsensä kuolemalle. Sinun ja perheesi turvallisuuden vuoksi sinun on evakuoitava kotisi välittömästi ja muutettava Wadi Gazan eteläpuolelle."

Wadi Gaza sijaitsee Gazan kaistaleen keskellä.

Reutersin mukaan lentolehtinen on Israelin puolustusvoimien allekirjoittama. MTV Uutiset ei pysty varmistamaan, että lentolehtinen todella on Israelin armeijan lähettämä. Sen sisältö on kuitenkin sama, jonka Israelin armeija välitti julkisuuteen perjantaina.

Äärijärjestö Hamas on julkisesti torjunut Israelin armeijan evakuointimääräyksen. Israelin käsky koskee YK:n mukaan yli miljoonaa ihmistä. YK on vedonnut Israeliin, jotta se kumoaisi evakuointimääräyksen.

Lauantaina 7. lokakuuta Hamas hyökkäsi Israeliin suurella määrällä raketteja ja taistelijoita. Israelin mukaan yli 1 200 ihmistä on kuollut Hamasin hyökkäyksissä. Uhrien joukossa on myös paljon ulkomaalaisia. Gazassa on kuollut noin 1 500 ihmistä Israelin vastahyökkäyksissä, palestiinalaisministeriö sanoo.

