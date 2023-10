Tutkija Israelin ja Hamasin konfliktista: "Nyt käydään sotaa – veristä sotaa"

– Nyt käydään sotaa – veristä sotaa. Mutta silti on sellainen tunnelma, että tässä on tyyntä myrskyn edellä. Sellainen kausi käynnissä, että mittaillaan vastustajan monien eri rintamalinjojen yli.

Yhdysvallat on huolissaan, että sota laajenee esimerkiksi Libanoniin. Stewartin mukaan konfliktin leviämisen mahdollisuus Lähi-Idässä onkin nyt kasvanut merkittävästi ja kyseessä on varteenotettava uhka.

"Panttivankitilanne vaikeuttaa asioita"

– Israel on todennut julkisesti niin monta kertaa, että he ovat tuhoamassa Hamasin. Ilman maahyökkäystä sitä ei voi tehdä.

– Varmaankin se on yksi tärkeä osa siitä, minkä takia emme ole vielä nähneet maahyökkäystä. Nythän kaksi panttivankia vapautettiin, eli neuvottelut ovat käynnissä. Toivottavasti näemme useampien vankien vapauttamista. Mutta maahyökkäystä Israelin hallituksen on vaikea olla tekemättä riippumatta tästä.



Israel on päästänyt Gazaan vain joitain kymmeniä avusturekkoja, kun YK:n mukaan tarve olisi sata päivässä. Stewartin mukaan on vaikea sanoa, kuinka pitkään Israel voi jatkaa tällä tiellä.