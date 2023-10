Espoon kokoisessa kahden miljoonan asukkaan Gazassa käydään nyt siviileille tuhoisaa korttelisotaa – tällainen on Israelin ylivoima

– Israelilla on komentorakenne ja isot organisaatiot eli he pystyvät keskittämään Gazaan pataljoonia ja prikaatin kokoisia osastoja. Hamasin taistelutapa on enemmän sellaista pienten osastojen sissisodankäyntiä. Israelilla on hyvin voimakas tiedustelu, raskaat panssarivaunut ja kaikkea sellaista, mitä Hamasilla ei ole.