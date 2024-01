Miksi hiuksia ei kannata leikata keittiösaksilla?

Kun omassa taloudessa on tiukkaa tai kiireinen kalenteri ei meinaa antaa myöden, voi kampaajan varaamisen sijaan omat keittiönsakset alkaa vaikuttaa varsin houkuttelevalta vaihtoehdolta. Latvoja ei kuitenkaan välttämättä kannata alkaa tasoittamaan keittiöstä löytyvillä Fiskarseilla.

Keittiösaksilla on siis turha yrittää havitella mitään selkeää hiusmallia, jotka usein vaativat vakaan käden lisäksi ammattilaisen tottunutta silmää ja työhön tarkoitettuja työvälineitä.

Kun kampaajan tai parturin tuoliin istuu, on suurempi todennäköisyys, että saa upean ja siististi toteutetun lopputuloksen, joka palvelee asiakkaan toiveita ja tarpeita.

Sosiaalisen median ihmeet ja kepulikonstit

Silfvenius-Bart kertoo, että on törmännyt usein sosiaalisessa mediassa erilaisiin kepulikonsteihin, joiden avulla ihmiset pyrkivät saamaan kotioloissa helposti saman lopputuloksen kuin hiussalongissa.

– Muistan nähneeni YouTubessa videon miehestä, joka laittoi kattilan päähän ja leikkasi kattilalinjan myötäisesti itselleen tiukan potan. Se on hyvä esimerkki siitä, kun halutaan säästää ja koetaan, että ihan hyvä tuli, mutta eihän se ole siisti hiusmalli, eikä tätä päivääkään, hän kertoo.

TikTok on täynnä nuoria, jotka ovat leikanneet itselleen erinäisillä kikkakolmosilla verho-otsatukan eli curtain bangsit, tai ultramuodikkaan butterfly haircutin.

– Olen nähnyt vastaavia. Kotikonsteinkin voi onnistua, ainakin sinne päin, mutta väitän, että teknisesti hyvä, koko pään hiusten leikkaus on todella haastava tehdä itse itselleen, hän toteaa.

Silfvenius-Bart muistuttaa, että hiusten leikkauksessa on tärkeä ymmärtää, mihin hius laskeutuu ja mistä kohtaa kannattaa leikata, jos esimerkiksi on vaikka otsatukkaa itselleen leikkaamassa.

– Niillä videoilla on voinut käydä hyvä tuuri, että on ollut kyseessä hiukset, joissa se leikkaus toimii. Mutta entä jos on superpörröinen ja luonnonkihara hius? Silfvenius-Bart kysyy.