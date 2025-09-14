Nasan tutkijat kumoavat Harvardin tutkijan hypoteesin, että järjestyksessään kolmas aurinkokunnassamme havaittu tähtienvälinen kappale olisi muukalaissivilisaation tekemä.
3I/Atlas -komeetta ohittaa Mars-planeetan lähietäisyydeltä ensi kuussa. Harvardin yliopiston tutkija Avi Loeb vihjasi tutkimuksessaan heinäkuussa, että tähtienvälisestä avaruudesta aurinkokuntaamme saapunut kappale saattaisi olla muukalaisten tekemä.
Loebin mukaan kappaleesta ei ole havaittu muodostuva kaasusta tai pölystä koostuvaa pyrstöä, kuten yleensä komeettojen tapauksessa. Loebin mukaan myös kappaleen radassa on ollut poikkeuksellisia piirteitä.
Loeb meni arvioissaan jopa niin pitkälle, että hän heitti ilmoille mahdollisuuden siitä, että kappale voisi suorittaa salaisen ohjausliikkeen kohti Maata kulkiessaan piilossa Auringon takana.
Nasa: Kyseessä komeetta
Nasan tutkijat puolestaan toteavat yksiselitteisesti, että kappale ei aiheuta uhkaa Maalle. Aiheesta uutisoi The Guardian.
– Se näyttää komeetalta, se tekee komeettamaisia juttuja. Se muistuttaa erittäin vahvasti, oikeastaan joka tavalla tuntemiamme komeettoja, toteaa aurinkokunnan pienkappaleita Nasassa tarkkaileva tutkija Tom Statler.
Hubble-avaruusteleskoopin ottamien kuvien perusteella 3I/Atlas on noin 5,6 kilometriä leveä kappale, joka liikkuu 209 000 tuhannen kilometrin tuntivauhdilla.
Statler huomauttaa, että kaikkien komeettojen tapauksessa niiden liikkeissä on havaittu joitakin poikkeavaisuuksia.
Loeb myöntää itsekin, että yksinkertaisin hypoteesi on, että kyseessä on komeetta. Hän kertoo halunneensa kuitenkin pohtia myös vaihtoehtoja.
– Antakaa meidän pitää lapsenomainen uteliaisuutemme ja etsiä todisteita sen sijaan että esitetään aikuisia, jotka tietävät vastaukset etukäteen, Loeb kommentoi.
Loeb on aiemminkin herättänyt kohua pohtimalla, että tähtienvälisestä avaruudesta tulleet kappaleet voisivat olla muukalaisten tekoa. Loeb muun muassa pohti, että muutamia vuosia sitten havaittu Oumuamua-kappale olisi ollut ulkoavaruudesta lähetetty luotain.