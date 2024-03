Nämä ovat 4 suurta kysymystä, joihin Pentagonin ufo-raportti ei vastaa

Raporttia varten oli haastateltu henkilöitä, jotka väittivät, että heillä on suoran käden tietoa hallituksen peittely-yrityksistä, sekä heitä, jotka väittivät, että heillä on väitettä vahvistavaa tietoa.

Raportissa mielenkiintoista se, mihin siinä ei vastata

Wired-sivuston toimittaja Garret M. Graff on nostanut artikkelissaan esille neljä suurta kysymystä, johon Pentagonin ufo-raportti ei vastaa.

Mitä teknologioita Yhdysvallat on tutkinut?

Graff pohtii, että mikäli Yhdysvaltain hallitus on tutkinut löytämäänsä "kehittynyttä teknologiaa", niin tällainen teknologia olisi luultavasti peräisin Kiinan ja Venäjän kaltaisista valtioista.

Katso, millaisia videoita taivaalla on kuvattu.

Mitä salaista teknologiaa Yhdysvalloilla on käytössään? Ufo-havaintoihin on usein kytkeytynyt armeijan salaisia lentokoneita, jotka ovat olleet kehitettävinä tai joista ei muuten ole kerrottu julkisuuteen.

Esimerkiksi CIA on arvioinut, että 1950-luvuilla tehdyistä ufo-havainnoista jopa puolet liittyi U-2-tiedustelulentokoneeseen. Graff arvelee, että Yhdysvaltain hallinto saattaa vielä nykyisinkin yllättää tuntemattomilla koneilla, joita on jälleen erehdytty luulemaan ufoiksi.

Kysymys materiaaliteknologian läpimurroista Aaron mukaan myös erilaisia hallituksen kehitysprojekteja on erehdytty luulemaan ufoihin liittyviksi.

Tieteen saralla on saatu viime aikoina valtavasti uutta tietoa maailmankaikkeudesta. Moni tutkija uskoo, että uuden tiedon valossa maailmankaikkeus on paljon oudompi, kuin on osattu kuvitellakaan.