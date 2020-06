Tutkijaryhmän laskelma: Emme ole yksin – Linnunradan galaksissa on kanssamme peräti 36 älykästä sivilisaatiota

Tutkijaryhmä laski, mitkä ovat rajat elämän muodostumiselle. He kutsuvat kaavaansa "astrobiologiseksi kopernikaaniseksi periaatteeksi". Kopernikaaninen periaate on kosmologian käsite, jonka mukaan Maa ei ole erityisasemassa muuhun maailmankaikkeuteen nähden.

– Jos jossain on samat olosuhteet kuin missä älyllistä elämää syntyi maapallolla, syntyy sitä myös siellä samalla tavalla, astrofysiikan professori Christopher Conselice perustee.

Tutkijaryhmän laskukaava mittaa todennäköisyyttä elämän muodostumiselle niissä olosuhteissa, missä se on Maassakin muodostunut. Se on ainoa tapa, jolla tiedämme tällä hetkellä elämän muodostuvan ja siten ainoa tapa mitata sitä.

Kaavassa mitataan elämän todennäköisyyttä

Kaavoissa mitataan muun muassa tähtien ikää, metallien määrää tähdillä, sekä todennäköisyyttä sille, että tähdellä on lähistöllään Maan kaltaisia planeettoja, joilla on sopivia, asuttavia ympäristöjä elämän muodostumiselle.

"Asuttava ympäristö" on paikka, joka on oikealla etäisyydellä tähdestä, siellä ei ole liian kylmä tai kuuma, ja siellä on nestemäistä vettä.