Yhdysvaltalainen avaruusvalokuvaaja on onnistunut nappaamaan ennennäkemättömän otoksen.
Yhdysvaltalainen avaruusvalokuvaaja Andrew McCarthy on ottanut uskomattoman kuvan putoavasta laskuvarjohyppääjästä, jonka taustalla näkyy raivoisasti liekehtivä Aurinko.
Kuvasta syntyy vaikutelma, että ikään kuin hyppääjä lentäisi lähellä Auringon roihuavaa pintaa. Kyse on kuitenkin vain erittäin huolellisesta asettelusta.
McCarthy kertoo, että ""The Fall of Icarus" eli "Ikaroksen putoaminen" -kuvan ottamiseen vaadittiin valtavasti suunnittelua ja teknistä tarkkuutta.
McCarthy arvelee, että vastaavanlaista kuvaa ei ennen tätä ole onnistuttu nappaamaan.
Onnistui kuudennella yrityksellä
Kuvassa näkyvä hyppääjä on McCarthyn ystävä, tubettaja ja laskuvarjohyppääjä Gabriel C. Brown.
Brown kertoo, että kyseisen otoksen tekeminen tuli puheeksi McCarthyn kansa aiemmin tänä vuonna. Kaksikko tajusi heti alkuun, kuinka vaativasta projektista on kyse.
– Onneksi Andrew on yhtä itsepäinen kuin minäkin, joten aloimme suunnitella kuvausta!
Brownin mukaan kaksikon oli löydettävä kuvan ottamista varten oikea sijainti, aika, ilma-alus ja etäisyys selvimmän mahdollisen otoksen saamiseksi. Hyppyhetki oli koordinoitava erittäin huolellisesti.