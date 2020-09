Toteuttaako ihmiskunta parhaillaan kosmista itsetuhomekanismia? "Elämän löytyminen Venuksesta saattaisi tarkoittaa, että olemme tuhoon tuomittuja"

Astrofyysikko, professori Brian Kpoberlein ei kuitenkaan hypi innoissaan tasajalkaa löydön tiimoilta. Hän kirjoittaa ajatuksia herättävässä artikkelissaan Forbesissa , että Venuksesta mahdollisesti löytyvä elämä saattaisi tarkoittaa pidemmälle ajateltuna sitä, että ihmiskunnan tulevaisuus on tuhoon tuomittu.

Venuksessa elämää = kaikkialla elämää

Kpoberlein toteaa, että mikäli Venuksen haastavissa olosuhteissa on syntynyt elämää, sitä olisi tällöin varmasti muuallakin maailmankaikkeudessa.

Tässä tullaan kuitenkin kuuluisaan Fermin paradoksiin siitä, missä kaikki ovat? Jos kerran maailmankaikkeus on elämää täynnä, niin joukossa pitäisi olla paljon erittäin älykkäitä eliömuotoja, jotka kommunikoisivat ympäri universumia. Emme ole kuitenkaan havainneet maapallon ulkopuolelta viitteitä minkäänlaisista älykkäistä elämänmuodoista.

Evoluution tuskaisa vaihe: Älykkäät eliöt tuhoavat lopulta itsensä?

Jos tällainen suodatin on olemassa, elämän löytyminen Venukselta todistaisi osaltaan, että filtteri ei toimi ainakaan alkeellisen elämän tapauksessa. Myös maapallolla elämää on syntynyt uudestaan ja se on monimuotoistunut nopeasti luonnonkatastrofien aiheuttamien joukkokuolemien jälkeen.