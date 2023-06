Miksi äidit julkaisevat somessa muotikuvia lapsistaan? Suomalaistutkija: "Ei tiedetä, millä tavalla lapsi sen kokee"

Uusi suomalaistutkimus on kerännyt paljon huomiota ja parituhatta latausta, kertoo väitöskirjatutkimuksen tekijä Minna Kallioharju Jyväskylän yliopistosta.

– Tutkimme, mikä on äitien motivaatio jakaa näitä kuvia, ja sitä, miten lapsuutta tai lapsia kuvataan. Eli minkälaisia visuaalisia keinoja käytetään ja mitä ne ehkä kertovat tämän päivän äitiydestä, Kallioharju kertoo STT:lle.

Some-tili kuin digitaalinen vauvakirja

Kallioharjun mukaan kuvissa yhdistyvät hyvin vanhat perinteet, mutta kaupallisuus on uutena elementtinä mukana. Hän mainitsee, että perhekuvia on otettu jo pitkään ja vauvakirjoissa on dokumentoitu lapsen kasvua. Some-kuvat ovat osa tätä jatkumoa.