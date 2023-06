Suomessa syntyy nyt aivan uudenlaista kulttuuria – tällaista on kansanperinne 2.0

Metsäjoogaa ja digikauhua

– Kaikkihan tietävät, mitä jooga on. Metsäjoogassa suomalaista mytologiaa on hyödynnetty siten, että siinä on Väinämöiseen ja Joukahaiseen liittyviä asentoja. Kirjassa tutkitaan sitä, että millä tavalla tätä muinaisuutta rakennetaan niin, että siinä on aineksia myös kansainvälisestä uushenkisyydestä.