"Ei sieltä vahingossa pääse putoamaan": Tällainen on talo, josta teinit putosivat kuolemaan

Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevan pysäköintitalon katto, josta kaksi teinityttöä putosi sunnuntaina kuolemaansa, on rakennuksen omistavan yrityksen toimitusjohtajan mukaan asianmukaisesti suojattu.

Kaksi teinityttöä kuoli pudottuaan Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevan Saukonlaiturin pysäköintitalon katolta viime sunnuntaina.

Pysäköintitalon omistavan Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n toimitusjohtaja Mikko Syrjänen järkyttyi uutisesta.

– Äärimmäisen surullinen tapahtuma, Syrjänen sanoo.

Kuva jätkäsaarelaisen pysäköintihallin katolta.Lehtikuva

Lue myös: Kaksi nuorta putosi rakennuksen katolta Jätkäsaaressa

Syrjänen kertoo, että vuonna 2020 valmistunut pysäköintitalo on tarkoitettu alueen asukkaiden autojen säilyttämiseen, mutta heille on tullut "muutama" ilmoitus nuorison ajanvietosta paikalla.

Esimerkiksi talon ylimmällä tasanteella, joka on pysäköintitasanne, on käynyt jonkin verran skeittareita.

– Huoli on ymmärtääkseni liittynyt enempi siihen, ettei siellä tehtäisi ilkivaltaa autoille, Syrjänen sanoo.

Syrjäsen mukaan kattotasanne ei ole turvaton, vaan sitä kiertävät määräysten mukaiset turvakaiteet ja -aidat.

– Ne ovat toista metriä korkeat, keskikokoista aikuista ihmistä suunnilleen navan korkeudelle. Ei sieltä vahingossa pääse putoamaan, siitä olen ihan vakuuttunut. Siellä ei ole sellaista mahdollisuutta, Syrjänen sanoo.

Katolle pääsyä ei liioin ole estetty. Rakennuksen yhdellä seinustalla on arkkitehtonisena piirteenä leveät, terassimaiset portaat, joita pitkin katutasosta voi kävellä ylimmän kerroksen pysäköintitasanteelle asti.

Lue myös: Katoilla kiipeily huolettanut jätkäsaarelaisia jo kuukausia

Syrjäsen mukaan portaat on ajateltu piknikien tapaiseen virkistyskäyttöön alueen asukkaille.

– Muistan kerran kuulleeni, että joku olisi kiivennyt ylimmällä tasanteella sijaitsevien peltisten porrashuoneiden päälle. Ne taas ovat paikkoja, joihin ei ole tarkoituskaan kenenkään päästä ja joihin päästäkseen pitää nähdä vaivaa.

Rakennuksella on nähty myös extreme-kiipeilijöitä. Julkisivu on keraamista sauvaa, jossa on rakoja, jotta pysäköintilaitos tuulettuisi kunnolla.

– Tietysti joku voi ajatella, että tuohan näyttää kivalta kiipeilypaikalta. Mutta ne, jotka tällaista harrastavat, keksivät kyllä paikat sen tekemiseen, Syrjänen arvioi.

0:25

Katso tästä tiivistelmä tapahtuneesta.

Syrjäsen mukaan vielä on liian aikaista sanoa, mihin toimenpiteisiin traaginen tapahtuma mahdollisesti paikan päällä johtaa. Keskustelua aiheesta yrityksessä on silti jo käyty, ja lähitulevaisuudessa se varmasti jatkuu.

– Tietysti kaikkea voi yrittää saada turvallisemmaksi, mutta mitkä ne konkreettiset keinot ovat, niin siitä minulla ei tässä vaiheessa vielä ole tarkempaa käsitystä.

Kukkia ja muistokynttilä kadulla Jätkäsaaressa 20. huhtikuuta 2025.Lehtikuva

Syrjäsen mukaan häiriötilanteissa on ohjeistettu aiemminkin soittamaan vaikka suoraan vartiointiliikkeeseen, mutta ympäri vuorokauden jatkuvaa vartiointia paikalle tuskin tulee.

– Se ei ole tarkoituksenmukaista.

Lopuksi Syrjänen toivottaa voimia menehtyneiden läheisille.

– Toivoisin, että tällaista ei ikinä olisi tapahtunut. Toivottavasti lasten vanhemmat pärjäävät ja saavat kriisiapua, Syrjänen sanoo.

Poliisi: Ei tietoa, että kyse olisi somehaasteesta

Tutkinnanjohtaja Crista Granroth kertoo MTV:lle, että poliisi tutkii asiaa kuolemansyyn selvittämisenä. Sen osana poliisi selvittää muun muassa kuolleiden henkilöjen liikkeitä ennen tapahtunutta ja heidän taustaansa.

– Silminnäkijöitä on ollut, ei paljonkin mutta jonkin verran. Heitä on kuultu heti alustavasti tapahtumapaikalla ja tänään uudestaan, Granroth kertoo.

Granroth ei avaa sitä, mitä silminnäkijät ovat kertoneet. Hänen mukaansa poliisi ei aio muutenkaan tiedottaa tapauksesta enempää.

– Kuolemansyyntutkinta on kokonaan salassa pidettävää, eikä esille ole tullut tietoa esimerkiksi mistään somehaasteesta tai muustakaan, mitä meillä olisi tarvetta tuoda esiin. Hyvin valitettava tapaus.