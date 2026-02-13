Leijonien supertähti Mikko Rantanen sanoo, ettei ole ikinä kuullut spekulaatiota olympiajoukkueen valmennuksen vaihdoksesta.

Leijonat joutui voitokkaan Ruotsi-ottelun pelipäivänä myrskyn silmään, kun Ilta-Sanomat uutisoi aamulla tiedoistaan, joiden mukaan osa Suomen NHL-pelaajista oli yrittänyt saada mestarivalmentaja Paul Mauricea mukaan Leijonien valmennusryhmään tai jopa päävalmentajaksi Antti Pennasen tilalle.

Jutussa ei nimetty hanketta ajaneita pelaajia. Dallas Starsin tähtihyökkääjä Mikko Rantanen kiisti Ruotsi-voiton jälkeen, että olisi tietoinen suunnitelmasta.

– En ole ikinä kuullut tuommoista. Ja oli aikainen peli. En ole ehtinyt lukea. Enkä yleensäkään lue hirveästi mitään uutisia. En ole ikinä kuullutkaan tämmöisestä, Rantanen vastasi.

Rantanen sanoo seisovansa Pennasen luoman pelisuunnitelman takana.

– Minusta hän on hyvä. Hän antaa meille vapauksia hyökkäyspäässä, ja hänellä on jotain yksityiskohtia, joita hän haluaa meiltä puolustuspäässä. Pelissä on hyvä rakenne, Rantanen totesi englanniksi pohjoisamerikkalaismedian kysymykseen.

Päävalmentaja Antti Pennanen oli lukenut uutisen pelipäivän aikana. Myös hän sanoi asian olevan kokonaan uusi.

– Vaikea sanoa noita spekulaatioita. En tunne kyllä tätä tapausta. En ollut aiemmin kuullut. Sen takia en lähde kommentoimaan spekulaatioita sen enempää. Liian vähän tietoa, Pennanen totesi.

4–1-voitto Ruotsista tappiollisen Slovakia-ottelun jälkeen oli Leijonille helpotus jo sinänsä. Pennasen mukaan aamun uutiset eivät tuskaa sen enempää lisänneet.

– Toki voitot aina auttavat. Meillä on hyvä fiilis joukkueessa ja luottavainen olo. Eka peli oli riittävän hyvä voittaaksemme, mutta ei riittänyt. Yhdessä tehdään töitä ja eteenpäin, Pennanen tiivisti.

Kolmen maalin voitto tarkoitti sitä, että Suomi voi yhä voittaa alkulohkonsa, mutta myös karmeimmassa tapauksessa jäädä siinä viimeiseksi. Jatkopaikkaan riittää toki voitto Italiasta, mutta lohkovoitto vaatisi mieluimmin Ruotsin 3–0-voittoa Slovakiasta. Ruotsin 4–1-voitolla mentäisiin vertailemaan koko lohkovaiheen maalieroa, ja sinikeltaisten suurinumeroisempi voitto nostaisi Ruotsin lohkoykköseksi.

Juttua päivitetty klo 16.55: Lisätty Rantasen toinen vastaus englanninkieliselle medialle.