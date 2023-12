Mikko ei ole pessyt hiuksiaan shampoolla kymmeneen vuoteen – ihotautilääkäri kommentoi

Kun fysikaalisen kemian professorina Itä-Suomen yliopistossa työskentelevä Linnolahti jätti shampoon ja siirtyi hiusten vesipesuun, tapahtui muutos parempaan miehen mukaan parissa viikossa. Hänen kokeilunsa ei liity professorina työskentelyyn, vaan on henkilökohtainen valinta.

Ihotautilääkäri uskoo Linnolahden kertomat myönteiset kokemukset. Hän kuitenkin muistuttaa, että shampoollekin on paikkansa.

– Se on oiva kemikaali liuottamaan talia ja muita jäänteitä hiuspohjasta. Aika moni ihminen, jolla on rasvainen iho, tarvitsee shampoota eikä vesipesu riitä. Mutta varmastikaan kaikki eivät shampoota tarvitse, myöntää ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Martta Jokinen Ihosairaalasta.

Tali-ihottuma mahdollinen

Jos hiuspohjassa on esimerkiksi tali-ihottuma, lääkäri Martta Jokinen ei jättäisi shampoota pois.

– Ihmisen lajikehityshistoria on miljoonia vuosia, mutta shampoon tuotekehityshistoria vain satoja vuosia.

Shampoon kemikaaleista terveysongelmia

– Todennäköisesti moni meistä pärjäisi vähemmilläkin kemikaaleilla. Jos shampoo on epäsopiva, siitä voi tulla ihottumaa, kutinaa, näppylöitä ja punoitusta.

– On tiettyjä kemikaaleja, joista on enemmän haittoja odotettavissa. Esimerkiksi säilöntäaineena käytetyt isotiatsolinonit ovat aineita, joista voi ajan mittaan muodostua kosketusallergia. Ne ovat Euroopan unionissa sallittuja iholta pois huuhdeltavissa tuotteissa. Itse ehkä välttäisin, kun on valinnanvaraa.