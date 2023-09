Vinkit päänahan hoitamiseen: Kaksi asiaa, jotka jokaisen kannattaisi tehdä

Päänahan ihoon pätee samat säännöt kuin muuhun ihonhoitoon

Kauppojen hyllyt notkuvat erilaisia tuotteita, jotka lupaavat erilaisin sanakääntein auttaa päänahan ihon hoidossa. Shaver kuitenkin paljastaa, että jo kahdella vinkillä voi pärjätä. Tärkeintä päänahan hoidossa on nimittäin puhdistus sekä suojaus auringolta.

Asiantuntijat varoittavat auringon vaaroista, hiustuotteiden ja kuolleen ihosolukon aiheuttamista kertymistä ja jopa sienten aiheuttamista infektioista, jos et puhdista ja suojaa päänahkaasi.

Päänahan puhdistamisesta on hyvä aloittaa. Mikäli et ole ennen juuri tuhlannut ajatustakaan päänahkasi puhdistukselle, on parasta aloittaa rakentamalla kestäviä rutiineja.