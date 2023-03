HIFK:lle shokkialku Jyväskylässä, Jukurit pisti Kärpät välittömästi istumaan – MTV seuraa SM-liigan runkosarjan päätöskierrosta

SM-liigassa eletään nyt hienoja aikoja, sillä kevään pelit ovat kirjaimellisesti oven takana. Pudotuspelit lähtevät liikkeelle jo maanantaina, kun sijoille 7.–10. sijoittuneet joukkueet mittelevät pääsystä puolivälieriin niin sanotulla säälipleijarikierroksella.

Perjantaina SM-liigassa nähtiin isoja käänteitä, kun HIFK hävisi yllättäen TPS:lle kotonaan. Tappara puolestaan kaatoi paikalliskamppailussa Ilveksen, minkä myötä se vei runkosarjan nimiinsä.

Ilves pelaa vielä yhden ottelun, kun se kohtaa kello 16 alkavassa kamppailussa HPK:n. Nokia Arenalla panoksia riittää, sillä HPK on hurjan taiston keskellä.

HPK, KooKoo ja Jukurit taistelevat viimeisestä pudotuspelipaikasta. HPK:lla pisteitä on 82, KooKoolla 81 ja Jukureilla 80.

Selvyydeksi: mikäli joukkueet ovat tasapisteissä runkosarjan jälkeen, sijoitus määräytyy seuraavasti:

1) kolmen pisteen voitot

2) maaliero

3) tehdyt maalit

Seuranta, SM-liigan runkosarjan päätöskierros:

Tilanteet:

2. erä: Ilves–HPK 2–0

2. erä: Ässät–Sport 2–0

1. erä: JYP–HIFK 1–0

1. erä: KalPa–Lukko 0–1

1. erä: Kärpät–Jukurit 0–1

1. erä: SaiPa–Pelicans 1–0

1. erä: TPS–KooKoo 0–0

Kello 17.09: Yllätyksien täyteinen alku viiden peleissä! Lappeenrannassa SaiPa karkaa Pelicans-ottelussa johtoon, kun Valtteri Ojantakanen naulaa kiekon nuottaan. Ojantakaselle jo kauden 20. osuma.

Kello 17.08: Lukolle puolestaan vahva alku Raumalla, kun Tarmo Reunanen naulaa ylivoimaosuman. 0–1.

Kello 17.07: Myös Oulussa tapahtuu. Jukureiden Michal Kovarcik yllättää ja Kärppien maalivahti Leevi Meriläinen imuroi. Vieraat johtoon.

Kello 17.05: HIFK:lle rujo alku Jyväskylässä. SM-liigan maalipörssin johtaja Reid Gardiner osuu vain 24 sekunnin jälkeen JYPille.

Kello 17.00: Tampereella ja Porissa toiseen erään. Viidellä muulla paikkakunnalla runkosarjan viimeiset pelit käyntiin.

Kello 16.46: Hiljalleen myös kierroksen muut pelit käyntiin. Jännitettävää riittää niin Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa, Lappeenrannassa kuin Turussa. Lähetykset käynnissä C Moressa.

Kello 16.43: Ässien Jan-Mikael Järviseltä loistava haasto ja rankkari lopputuloksena. Sportin Rasmus Reijola ottaa kuitenkin kilpitorjunnan. 2–0 taululla.

Kello 16.41: Porissa Ässät liitää ja Sport anelee armoa. Tampereella HPK on hiljalleen saanut pelistä kiinni. Takamatka on kuitenkin pitkä.

Kello 16.33: Ilveksen johto kasvaa. Tommi Tikka raapii aloitusvoiton ja Filip Westerlund painaa kiekon HPK-nuottaan.

Kello 16.29: Ilveksen avausmaalin tekijäksi korjataan Eetu Tuulola. Video tästä:

1:24

Video: Porissa Joachim Rohdin kasvatti Ässien johtoa

0:59

Kello 16.20: Ässät takoo kovaa jälkeä Porissa, kun Joachim Rohdin tuikkaa läpiajosta 2–0-maalin Sport-nuottaan. Aika 7.22.

Kello 16.17: Alkuhetkien perusteella ei ainakaan vaikuta siltä, että ottelun tuloksellinen panoksettomuus tai eilinen Tappara-tappio näkyisivät Ilveksessä. Tampereella loistava intensiteetti päällä.

Video Kontiola-muistelusta, kun oman sanansa sanoivat muun muassa Jukka Jalonen, Juhamatti Aaltonen ja Jori Lehterä:

3:36

Kello 16.13: Tampereella myös hanat auki. Ilves-puolustaja Dominik Masin tekee räväkän nousun maalille ja kiekko pomppii lopulta HPK-pelaajien kautta nuottaan. Paha alku HPK:lle, joka tarvitsee pisteitä.

Kello 16.11: Porissa Ässät nopeasti 1–0-johtoon. Lenni Hämeenaho toimittaa kiekon maalille ja Jan-Mikael Järvinen on hereillä irtokiekossa.

Kello 16.05: Tampereella muistellaan uransa viimeistä runkosarjaottelua pelaavaa Petri Kontiolaa. Oman tervehdyksensä antoivat muun muassa Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen, Juhamatti Aaltonen, Jesse Joensuu, Ville Nieminen ja Jori Lehterä. Nokia Arenalla yleisö antaa seisaaltaan suosiota.

Porissa puolestaan juhlistetaan kevään 2013 Suomen mestareita. Jäällä muun muassa Ville Uusitalo ja useita muita kyseisessä joukkueessa mukana olleita pelaajia.

Kello 16.00: Sitten kierroksen kimppuun. Homma liikkeelle Tampereella (Ilves–HPK) ja Porissa (Ässät–Sport).

Kello 15.58: C Moren studiossa puitiin illan kierroksen lähtöasetelmia. Oulussa jättiottelu, HIFK:lla kovat panokset Jyväskylässä.

2:29

Kello 15.56: SM-liigan ympärillä odotetaan tasan yhtä lopputulemaa, sitä, että Tappara ja Ilves kohtaisivat finaaleissa. Sarjan sisällä oma huomionsa liittyy siihen, miten suurista on tulossa jättiläisiä.

Kello 15.54: Perjantain kierroksella yksi mielenkiintoinen tapaus nähtiin Helsingissä, kun IFK:n päävalmentaja Ville Peltonen tuomitsi punapetojen hyökkääjän Micke-Max Åstenin "heittäytymistempun".

Kello 15.52: SM-liigassa yksi puolivälieräpari on jo tiedossa. Vastakkain asettuu kaksi kauden yllättäjätahoa, Pelicans ja KalPa.

Kello 15.50: Nokia Arenan illan juhlittu hahmo Kontiola puhui eilisen Tappara-tappion jälkeen siitä, miten "rima on nyt asetettu".

Kello 15.47: "Ei välttämättä ihan helpoin lähtökohta", C Moren asiantuntija Niklas Bäckström myöntää, puhuessaan Ilveksestä.

Ilves kärsi eilen tappion ykkösvastustajalleen Tapparalle, joka oli parempi lukemin 5–3. Tänä iltana omaa hegemoniaa tulee siitä, että ikoninen hyökkääjä Petri Kontiola pelaa uransa viimeisen runkosarjaottelunsa.

Kello 15.43: Kattaus on äärimmäisen herkullinen, sillä kierroksen jokaisessa pelissä riittää mielenkiintoa:

Ilves–HPK

Ilves on joka tapauksessa runkosarjan kakkonen, minkä myötä sen puolivälierävastustaja tulee sijoilta 7.–9. Tappara pelaa runkosarjan voittajana heikoimmin sijoittunutta 1. pudotuspelikierroksen voittajaa vastaan.

HPK tarvitsee yhä kiperästi pisteitä, sillä niin KooKoo kuin Jukurit voivat nousta vielä sen edelle. KooKoolla ja Jukureilla on enemmän kolmen pisteen voittoja kuin Kerholla. Edes kahden pisteen voitto ei välttämättä riitä HPK:lle, mikäli KooKoo voittaa oman ottelunsa varsinaisella peliajalla. Kolmen pisteen voitolla HPK on varmasti jatkossa.

Ässät–Sport

Porissa illan ainoa panos liittyy siihen, pystyykö Ässät nousemaan vielä sarjataulukossa kahdeksanneksi. Sen myötä se saisi kotiedun 1. pudotuspelikierroksen TPS-sarjaan. Tämä vaatisi sitä, että TPS ei saisi omasta ottelustaan yhtään pistettä ja että Ässät kaataisi varsinaisella peliajalla Sportin.

JYP–HIFK

Jyväskylässä katseet kohdistuvat HIFK:hon, joka hävisi yllättäen perjantaina TPS:lle. Kyseinen lopputulos tiesi sitä, että suora puolivälieräpaikka ei ole enää täysin HIFK:n omissa käsissä.

HIFK nousee Kärppien edelle, mikäli se ottaa päätöskierrokselta yhdenkin pisteen enemmän kuin oululaisjoukkue. Mikäli joukkueet ovat tasapisteissä, HIFK:n pitäisi tykitellä häkkejä oikein huolella, sillä Kärppien maaliero on 13 osuman verran parempi.

KalPa–Lukko

Kuopiossa illan panos liittyy siihen, että pystyykö KalPa nousemaan vielä Pelicansin edelle. KalPa ja Pelicans kohtaavat varmuudella puolivälierissä. Nyt panoksena on se, että kumpi saa kotiedun kyseiseen sarjaan. Pelicansilla pisteitä on 100, KalPalla 99. Pelicansilla kolmen pisteen voittoja on 29 ja KalPalla 27.

Kärpät–Jukurit

Kierroksen jännitysnäytelmä. Kärpät sai perjantaina apuja TPS:ltä. Tämä tietää sitä, että suoralla voitolla Kärpät on lähes varmuudella kuuden joukossa. Tällöin se kohtaisi puolivälierissä Lukon. Jukurit on myös pakkovoiton äärellä. Se voi nousta vielä kahden pisteen voitolla HPK:n ja KooKoon ohi, mikäli he molemmat häviävät oman ottelunsa. Jukureilla on kolmikosta eniten kolmen pisteen voittoja (23). Oulussa ei jännitetä täten pelkästään illan ottelun lopputulosta, vaan katseet kääntyvät myös muualle.

SaiPa–Pelicans

Lappeenrannassa illan panos tulee täysin Pelicansin kautta. Pelicans on millä tahansa voitolla runkosarjan neljäs. Tappiolla KalPa voi nousta vielä sen edelle.

TPS–KooKoo

TPS kohtaa varmuudella pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Ässät. Nyt kysymys liittyy siihen, että mistä sarja alkaa. Mikäli TPS ottaa yhdenkin pisteen KooKoolta, on se runkosarjassa kahdeksas. KooKoo janoaa tiukasti voittoa, sillä se on pisteen päässä edellä olevasta HPK:sta. KooKoolla on yksi kolmen pisteen voitto (18) enemmän kuin HPK:lla (17).