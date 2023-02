SaiPan luottopelaaja hätkähdytti erikoisella lausunnollaan – näin seurapomo kommentoi synkkää tilannetta: "Se kuulostaa pahalta"

SaiPa on ollut käynnissä olevan SM-liigakauden suurin murheenkryyni. Kymmenen edellistä otteluaan hävinnyt joukkue on valahtanut ylivoimaisella erolla sarjajumboksi, eikä valoa näy pimeän tunnelin päässä.

Lappeenrantalaisjoukkue nostatti laineita tuoreeltaan, kun SaiPan avainpuolustaja Kalle Maalahti kommentoi Etelä-Saimaan haastattelussa joukkueensa tuskaista tilannetta.

– Siellä on sellaisia harjoituksia välillä, missä näkyy, että on puhallettu ulos. Se on huono asia, koska joukkueessa on paljon nuoria pelaajia, jotka tarvitsisivat hyvää harjoittelua. Tavallaan tuntuu turhalta olla taas tilanteessa, jossa pelataan pelejä, joilla ei ole merkitystä, Maalahti valitteli ES:lle.

MTV Urheilu tavoitti SaiPan toimitusjohtaja Jussi Markkasen kommentoimaan Maalahden kohua ja keskustelua herättäneitä kommentteja.

– Asia on tietysti hänen kanssaan käyty läpi, mutta yhtä lailla, kun lause otetaan pois asiayhteydestä, niin se saadaan näyttämään paljon pahemmalta kuin se on. Jokaisella joukkueella tässä sarjassa on huonoja harjoituksia ja siitä tässäkin lausunnossa on kysymys. Puhutaan huonoista harjoituksista, johon puututaan niin pelaajien kuin valmentajienkin taholta ja sitten mennään eteenpäin, Markkanen kertoo MTV Urheilulle.

– Tietysti, kun epämiellyttävässä valossa esittää asian, se kuulostaa pahalta, mutta tiedän tasan tarkkaan, mitä Kalle sillä tarkoitti. Siitä on nyt sitten revitty klikkiotsikot joka suuntaan, mikä tietystikään ei ole hyvä asia, Markkanen jatkaa.

Sarjajumbo SaiPan meno on ollut vuodenvaihteen jälkeen luvalla sanoen surullista katseltavaa. Joukkue on voittanut tämän vuoden puolella vain kaksi ottelua. Kymmenen ottelun tappioputken aikana SaiPa kärsinyt useamman murskatappion.

Maalahden kommentit ja tylyt tappiot ovat omalta osaltaan vauhdittaneet puheita siitä, että SaiPa olisi lyönyt hanskat kunnolla tiskiin tämän kauden osalta. Markkanen kuitenkin painottaa, ettei seuran sisällä ole heitetty pyyhettä kehään.

– Ei täällä kukaan ole luovuttanut. Totta kai tiedostetaan, että olemme sarjassa viimeisenä, eikä olla pudotuspeleihin menossa. Se on haastava tilanne. On inhimillistä, että joskus tulee huonoja harjoituksia, kun on mentaalisesti vaikeaa. Ei täällä mitään luovutusmentaliteettia ole, Markkanen vakuuttelee.

Markkasen mukaan joukkueen harjoitukset ovat olleet pääosin laadukkaita, vaikka tilanne sarjataulukossa onkin tukala.

– Ne ihmiset, jotka meidän harjoitteluamme koko ajan seuraavat, voivat todeta, että vaatimustaso harjoituksissa on pysynyt korkeana. Ei siitä ole kysymys. Silloin kun tulee huonoja harjoituksia tai harjoitteita, sitten vihelletään poikki ja asioista keskustellaan ihan niin kuin kaikissa joukkueissa kaikissa sarjoissa. Ei sillä puolella ole ongelmaa.

Kausi on ollut kaikkinensa haastava lappeenrantalaisille. Suurin odotuksin kesällä 2021 SaiPan peräsimeen palkattu Pekka Virta sai lähteä jo lokakuussa kehnojen peliesitysten seurauksena.

Päävastuun penkin takana otti Ville Hämäläinen, jonka alaisuudessa pelillinen kurssi ei kuitenkaan ole kääntynyt toivotulla tavalla. Vaikea tilanne näkyy koko SaiPa-yhteisössä ja ympäri Lappeenrantaa.

– On selvää, että ihmiset ovat kärsimättömiä. Tulokset eivät missään tapauksessa ole sitä, mitä me, pelaajat, yleisö tai valmentajat odottivat. Se on selvä asia. Joudutaan vaihtamaan valmentajaa kesken kauden ja joukkue on koottu tietynlaista jääkiekkoa pelaamaan, niin muutosprosessi kestää jonkin aikaa. Se valitettavasti näkyy nyt tuolla jäällä, Markkanen toteaa.

SaiPan synkkä vire on näkynyt myös pelaajarintamalla. Seuran avainpelaajien joukkoon lukeutuneet Kristian Pospisil, Jarno Koskiranta ja Aaron Irving jättivät uppoavan laivan tammikuussa taakseen.

SM-liigan siirtoikkuna umpeutuu 15. helmikuuta. Onko lähtijöitä luvassa vielä lisää?

– En osaa tuohon vastata. Haluaisin aina muistuttaa, että meillä on neljä pelaajaa kauden aikana myös tullut joukkueeseen. Meillä oli tuossa myös reilusti liikaa pelaajia yhdessä kohdassa. Joistain meillä oli mahdollisuus luopua. Totta kai joukossa on myös taloudellisia ratkaisuja, mutta yhtä lailla myös pelillisiä. Joukkueet elävät koko kauden ajan, Markkanen sanoo.

Markkanen painottaa kuitenkin, että seura tekee siirtomarkkinoilla päätöksiä tulevaisuutta ajatellen.

– Jos meille tulee taloudellisesti niin hyvä siirto eteen, että meidän se kannattaa tehdä, sitten meidän kannattaa se tehdä. Tai jos toisaalta pystymme tekemään sellaisia liikkeitä, missä saamme pelaajan, joka auttaa meitä ensi vuonna ja joku, joka ei ole ensi vuonna täällä, lähtee, niin se on toinen tapa ajatella sitä, Markkanen sanoo.